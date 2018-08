Antifa-Demo in Stuttgart Ein Signal gegen Rassismus

Von Tilman Baur 29. August 2018 - 20:09 Uhr

Rund 150 Menschen haben Flagge gezeigt gegen die Fremdenfeindlichkeit, die in Chemnitz bei einer regelrechten Hetzjagd zutage trat. Auf dem Marienplatz setzten sie ein Zeichen gegen Rassismus.





Stuttgart - Rund 150 Menschen haben sich am Mittwochabend zu einer friedlichen Kundgebung auf dem Marienplatz versammelt, um ein Zeichen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu setzen. Das Antifaschistische Aktionsbündnis Stuttgart und Region hatte aus Anlass der Ereignisse in Chemnitz zur Demo aufgerufen. Dort hatten am Sonntag und Montag Tausende Rechtsradikale eine Hetzjagd auf Ausländer gemacht.

Eine Rednerin sagte, in Chemnitz seien sogenannte patriotische Bürger ohne Berührungsängste Seite an Seite mit militanten Nazis marschiert. Sie kritisierte die Polizei: „Der Staat und seine Institutionen sind nicht in der Lage, die Gewalt von rechts einzudämmen“, sagte sie.

Eine Rednerin der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten kritisierte die Presse. Diese habe die Vorkommnisse als Kampf zwischen Rechten und Linken dargestellt, was völlig falsch sei – „es handelt sich um den Kampf von Faschisten gegen den Staat“. Die Stimmung im Land kippe seit Jahren, die Eskalation sei vorhersehbar gewesen. Auch in Stuttgart und im Umland müsse man mit Aufmärschen rechnen.