Demo in Sindelfingen: Bürger gehen für Hallenbad auf die Straße

1 Inge Dinkelacker und Heidi Allienne gehen voraus bei der Demo für die Erhaltung des markanten Dachs. Foto: Wicke-Naber

Mehr als 100 Menschen beteiligen sich am Dienstagnachmittag an einer Demonstration zur Erhaltung des besonderen Dachs „ihres“ Badezentrums.











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Auf dem unteren Rathausplatz in Sindelfingen haben sich am späten Dienstagnachmittag mehr als 100 Bürgerinnen und Bürger für das Badezentrum stark gemacht: Sie demonstrierten dafür, dass die besondere Dachkonstruktion des Hallenbades erhalten werden müsse. „Wer dieses Dach zerstört, hat nichts kapiert, weil hier ein Stück Sindelfinger Geschichte existiert“, steht auf dem Haupttransparent der Demonstrierenden.