Demo in Ludwigsburg: „Wir wollen kein Fracking-Gas“ – Klimaschützer zeigen in der City Flagge

1 Der Demonstrationszug bewegt sich durch Ludwigsburg. Foto: a/vanti/Ralf Poller

Eine Demo von „Fridays for Future“ lockt in Ludwigsburg nur rund 100 Teilnehmer an. Ist Klimaschutz von anderen Themen verdrängt worden?











Link kopiert



An Freitagen vor der Corona-Pandemie nahmen in Ludwigsburg schon mal 800 bis 1000 Leute an den Demos von Fridays for Future teil. Für diesen Freitag hatte die Organisation zum internationalen Klima-Aktionstag am 11. April aufgerufen, allein in Deutschland finden an diesem Tag in rund 50 Städten Kundgebungen statt. Am Umzug in Ludwigsburg vom Akademiehof über den Bahnhof und zurück zum Ausgangspunkt nahmen aber nur 100 Interessierte teil. Ist der Klimaschutz von anderen Themen verdrängt worden?