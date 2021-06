1 Am Donnerstag fahren in Ludwigsburg und Umgebung die meisten Busse nicht. Foto: Simon Granville

Wegen erneuter Warnstreiks fallen am Donnerstag viele Buslinien im Kreis Ludwigsburg und angrenzenden Kreisen aus.

Ludwigsburg - Und wieder müssen Nutzer des Öffentlichen Nahverkehrs umdisponieren: Weil die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag, 1. Juli, bei den privaten Verkehrsunternehmen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen hat, fallen an diesem Tag wieder fast alle relevanten Busverbindungen im Landkreis aus. So sind von dem Streik alle Linien der LVL Jäger GmbH (LVL) und damit die Buslinien 411, 412, 413, 414, 420, 421, 421A, 422, 422A, 423, 424, 425, 425A, 426, 427, 427A, 429, 430, 430A, 431, 432, 433, 433A, 451 und X43 betroffen, wie das Unternehmen mitteilt. Von den Fahrtausfällen sind Ludwigsburg und Stadtteile, Kornwestheim, Remseck, Asperg, Marbach, Waiblingen und Stuttgart-Stammheim betroffen.

Auch sämtliche Linien- und Schulbusfahrten des Bietigheim-Bissinger Unternehmens Spillmann entfallen am Donnerstag. Das betrifft die Linien 541 (Tamm - Bissingen – Unterriexingen), 542 (Bietigheim – Bissingen – Tamm – Hoheneck), 544 (Bietigheim Zentraler Omnibusbahnhof ZOB – Gewerbepark Eichwald), 551 (Tammerfeld – Buch – Bietigheim ZOB – Metterzimmern – Sachsenheim), 554 (Sachsenheim – Untermberg – Bietigheim ZOB – Löchgau – Bönnigheim), 556 (Bietigheim ZOB – Bissingen – Ellental – Kronenzentrum), 558 Bietigheim (ZOB – Gewerbegebiet Bruchwald – Gewerbegebiet Laiern – ZOB), 559 (Bietigheim ZOB – Gewerbegebiet Büttenwiesen), 561 (Ellentalgymnasien – Kronenzentrum – ZOB – Buchzentrum), 563 (Kammgarnspinnerei – Kronenzentrum) und 564 (Freiberg – Bietigheim ZOB – Krankenhaus).

Bei der Friedrich-Müller-Omnibusgesellschaft fallen die Buslinien 359, 360, 361, 362, 362A, 363, 365, 365A, 366, 367, 367A 368, 368A, 369, 370, 393, 443, 444, 444A, 446, 446A, 455, 456, 456A, 457, 459, 459A, 460, 460 A, 461, 463, 465, 477, 488, X46, 560, 566, 566A, 567, 567A, 568, 568A, 571, 571A, 573, 574, 574A, 590, 592, 592A, 592B, 620, 623, 623A, 624, 626, 663, 665, 734, 752, 753, 756, 760, 761, 761A, 806, 812, 813, 814, 815, 816, 816A, 817, 818, 818A, 819, 826, 826A und 828 aus. Davon betroffen sind Freiberg, Marbach, Remseck, Burgstall, Ludwigsburg, Erdmannhausen, Affalterbach, Winnenden, Steinheim an der Murr, Sersheim, Murr, Großbottwar, Oberstenfeld, Beilstein, Vaihingen-Enz, Sachsenheim, Eberdingen, Kirchberg an der Murr, Bietigheim-Bissingen, Ingersheim, Pleidelsheim, Mundelsheim, Hessigheim, Besigheim, Löchgau, Freudental, Bönnigheim, Kirchheim-Neckar, Gemmrigheim, Ditzingen, Backnang, Weissach im Tal, Auenwald, Aspach, Althütte, Rudersberg, Allmersbach im Tal, Ensingen, Weil der Stadt, Calw, Schönaich, Sindelfingen, Ehningen, Altdorf, Holzgerlingen, Gärtringen, Nufringen, Herrenberg, Dettenhausen, Neuweiler, Weil im Schönbuch, Waldenbuch, Aichtal, Filderstadt, Leinfelden, Steinenbronn und Echterdingen. Einzelne Fahrten finden aber möglicherweise statt, weil nicht alle Standorte bestreikt werden Standorte bestreikt werden oder Auftragsunternehmen sie fahren, die nicht bestreikt werden.

Bei Omnibus-Verkehr Ruoff (OVR) entfallen die Linien 205, 207, 208, 209, 216, 218, 375, 380, 380A, 385, 386, 390, 391, 501, 504, 531A, 578, 579, 612, 612A, 620, 620A, 623, 625 und 651, das betrifft Vaihingen an der Enz, Leonberg, Ditzingen, Hemmingen, Schwieberdingen, Korntal-Münchingen, Oberriexingen, Sersheim, Stuttgart-Zuffenhausen, Stuttgart-Feuerbach sowie im Schülerverkehr Markgröningen, Waiblingen, Fellbach, Korb, Backnang, Sulzbach, Mainhardt, Großerlach, Wüstenrot, Spiegelberg, Oppenweiler und Murrhardt.

Bei der Württembergischen Bus-Gesellschaft (WBG) dreht es sich um die die Linien 508, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 562, 531A, 532A, 533A, 534A und 536A in Möglingen, Asperg, Markgröningen, Schwieberdingen, Korntal-Münchingen, Ditzingen, Tamm, Oberriexingen, Sachsenheim, Ludwigsburg, Remseck, Stuttgart- Stammheim und -Zuffenhausen.

Bei Wöhr Tours trifft der Streik die Linien 634, 635, 636 und 637 in Weissach, Rutesheim, Leonberg, Renningen und Gerlingen.

Die Gewerkschaft Verdi plant am Donnerstag zudem einen Busfahrer-Streik in Bietigheim-Bissingen. Etwa 400 Demonstranten werden sich von 7.30 Uhr an am Bahnhofsvorplatz versammeln, informiert die Stadt Bietigheim-Bissingen. Ein Demonstrationszug wird sich dann von 9 Uhr an in Richtung Bietigheimer Marktplatz über die Stuttgarter Straße/B 27 zur Auwiesenbrücke, Farbstraße und Hillerstraße in die Hauptstraße zum Bietigheimer Rathaus bewegen. Die Ankunft des Demo-Zuges wird gegen 9.45 Uhr sein, eine Kundgebung auf dem Marktplatz wird die Demonstration bis etwa 10.30 Uhr beenden.

Die Stuttgarter Straße/B 27 in Bietigheim muss deshalb zwischen Bahnhof und Auwiesenbrücke voll gesperrt werden, dann auch das weitere Straßennetz. Der Verkehr Richtung Bahnhof wird ebenfalls teilweise beeinträchtigt sein. Die Polizei begleitet den Zug und wird für die Einhaltung der verkehrsrechtlichen Anordnungen sorgen. Die Stadtverwaltung bittet, die Stuttgarter Straße zwischen Bahnhof und Auwiesenbrücke, sowie die Farb- und Hillerstraße am Donnerstag zwischen 9 und 10 Uhr möglichst zu meiden.

Hintergrund für die Warnstreiks sind die derzeitigen Tarifverhandlungen für das mittelständische Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg zwischen dem Arbeitgeberverband WBO und der Gewerkschaft Verdi. „Wie der Verband uns mitgeteilt hat, liegen auch nach der letzten Verhandlungsrunde die Positionen weiterhin noch weit auseinander“, erklärt ein Vertreter des Unternehmens LVL Jäger. Nicht von dem Streik betroffen sind S-Bahnen und Regionalzüge sowie Bahnen und Busse der SSB Stuttgart.