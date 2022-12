Demo gegen Polizeigewalt in Stuttgart

1 Teilnehmer der Demo hatten Pferdeäpfel in Richtung der Polizeibeamten geworfen. (Symbolfoto) Foto: imago images/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

Teilnehmer einer Demonstration gegen Polizeigewalt in Stuttgart haben am Dienstagabend Polizisten mit Pferdeäpfeln beworfen. Am Rande des Demozugs sei zudem Pyrotechnik abgefackelt worden.















Eine Demonstration gegen Polizeigewalt in Stuttgart hat am Dienstagabend die Einsatzkräfte der Polizei beschäftigt. Nach Angaben der Beamten hatten Teilnehmer Polizisten mit Pferdeäpfeln beworfen. Zudem sei am Rande des Demozugs Pyrotechnik abgefackelt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Laut Polizeiangaben versammelten sich die Demonstranten ab 18 Uhr am Marienplatz, gegen 18.40 Uhr startete ein angemeldeter Aufzug über die Tübinger Straße Richtung Rotebühlplatz. Weil zwei Banner nicht gemäß den Vorgaben getragen wurden, hätten die Polizisten diese beschlagnahmt. Daraufhin wurden Einsatzkräfte aus dem Aufzug heraus mit Pferdeäpfeln beworfen.

Wegen der Vorkommnisse hatte die Polizei den Aufzug zwischenzeitlich stoppen wollen. „Unterlassen Sie das Werfen von Gegenständen auf unsere Einsatzkräfte“, riefen die Beamten über den Kurznachrichtendienst Twitter auf. Die Demonstranten durften schließlich aber weiter durch die Innenstadt ziehen. Zur Zahl der Teilnehmer und der Einsatzkräfte machte der Sprecher keine Angaben.

Zudem griffen zwei Teilnehmer die Beamten an. Einer von ihnen wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Am Rotebühlplatz wurde die Versammlung gegen 19.40 Uhr durch die Versammlungsleiterin vorzeitig beendet (Stand: 20.15 Uhr).

Anlass der Demo war das Datum, der 13.12. Aus den ersten drei Buchstaben des Alphabets ergibt sich in dieser Reihenfolge die Kombination ACAB. Das Kürzel steht für „All cops are bastards“ („Alle Polizisten sind Bastarde“).