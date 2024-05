1 Die Demonstranten sammeln sich zwischen Porsche-Werk und Schanzacker. Foto: Simon Granville

Erneut haben am Sonntagnachmittag Hunderte Menschen gegen eine Landeserstaufnahmestelle auf dem Schanzacker (Kreis Ludwigsburg) demonstriert. Die Teilnehmer sorgen sich um schnell wachsende Städte, fehlende grüne Flächen und die Sicherheit.











Link kopiert



Die Bürgerinitiative Gemeinsam gegen Lea Tamm-Asperg macht weiter Druck gegen die Planung einer Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete zwischen Ludwigsburg, Tamm und Asperg. Zur Demonstration am Sonntag kamen laut Einschätzung der Initiative 1200 Menschen an den Rand des Schanzackers. Während die Kritikpunkte der Bürgerinitiative mittlerweile bekannt sind, richteten sich die Fragen unserer Zeitung an diesem Nachmittag an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Was sind Ihre Gründe, gegen eine Lea zu demonstrieren?