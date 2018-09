„Demo für alle“ in Stuttgart Neuer Streit um Sex-Unterricht

Von Rainer Wehaus 12. September 2018 - 15:25 Uhr

Mit diesem Bus tourt die „Demo für alle“ gerade durch mehrere deutsche Städte Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Streit um sexuelle Vielfalt in den Bildungsplänen Baden-Württembergs ist längst beendet. Warum gibt es trotzdem wieder eine „Demo für alle“ in Stuttgart? Wir sprachen mit der Anführerin des Aktionsbündnisses.

Stuttgart - Die Frage, wie Kinder in der Schule über Sex aufgeklärt werden sollen, erhitzt weiter die Gemüter. Am Freitag will das Aktionsbündnis „Demo für alle“ von 15 Uhr an auf dem Stuttgarter Marktplatz vom Land erneut mehr Zurückhaltung in dieser Frage fordern – insbesondere bei homosexuellen Praktiken. „Wir wehren uns dagegen, diese Sexualpraktiken in der Schule als gleichwertig mit dem Akt zwischen Mann und Frau in der Ehe darzustellen“, sagte die Anführerin des Bündnisses, Hedwig von Beverfoerde, den „Stuttgarter Nachrichten“.

Zwar werde das Thema sexuelle Vielfalt unter CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann nach dem Streit um den Bildungsplan nicht mehr so vorangetrieben wie unter der grün-roten Vorgängerregierung. Es gebe aber noch Grenzüberschreitungen. Diese Behauptung wird vom Kultusministerium ebenso zurück gewiesen wie von den zahlreichen Kritikern des Bündnisses. Die geplante Gegendemo hat sich zu einer Großkundgebung auf dem Karlsplatz ausgewachsen, auf der unter anderen OB Fritz Kuhn (Grüne) reden wird. Die Veranstalter rechnen mit mindestens 1000 Teilnehmern.

Der orangefarbene Bus der „Demo für alle“ wird hingegen mit gerade mal zehn bis zwölf Aktivisten an Bord vorfahren und hofft vor Ort auf 50 bis 100 Gleichgesinnte.

Ausschreitungen befürchtet

Die Polizei will mit einem Großaufgebot versuchen, beide Lager getrennt zu halten. In den letzten Jahren kam es im Rahmen der „Demo für alle“ immer mal wieder zu Ausschreitungen von Linksextremisten.

Die Gegendemo richtet sich auch gegen Fremdenfeindlichkeit. Die „Demo für alle“ bestreitet allerdings, mit Rechtsradikalen gemeinsame Sache zu machen. Durch den Flüchtlingszustrom habe sich die Gesellschaft komplett polarisiert, so von Beverfoerde. „Es ist irre, wie wir jetzt in einen Topf mit anderen geschmissen werden, obwohl unser Thema damit überhaupt nichts zu tun hat.“