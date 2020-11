Baustelle für Stuttgart 21 Die Wolframstraße wird zur Schikane

Die Bahn baut im Zuge von Stuttgart 21 am neuen S-Bahn-Tunnel weiter und nimmt dafür eine Umleitungsstrecke in Betrieb, die es in sich hat. Fußgänger und Radfahrer sollen per Warntafel auf Gegenverkehr hingewiesen, Autofahrer auf 30 Kilometer in der Stunde gebremst werden.