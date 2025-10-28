Demo am Mittwoch: „Wir sind das Stadtbild“ – Ludwigsburger demonstrieren gegen Merz-Aussagen
Bereits im vergangenen Jahr wurde in Ludwigsburg für Vielfalt demonstriert. Foto: Werner Kuhnle

Mit seinen Aussagen zum „Stadtbild“ in Deutschland hat Bundeskanzler Merz für Aufregung gesorgt. In Ludwigsburg will ein Bündnis am Mittwoch auf dem Arsenalplatz eine Antwort geben.

Unter dem Motto „Wir sind das Stadtbild“ soll an diesem Mittwoch, 29. Oktober, um 18 Uhr eine Kundgebung auf dem Arsenalplatz in Ludwigsburg stattfinden. Es soll laut Ankündigung eine „verbindende, positive Antwort“ auf die Debatte sein, die Bundeskanzler Friedrich Merz vor einigen Tagen mit seinen Aussagen zum Thema Stadtbild in Deutschland ausgelöst hatte.

 

Die Veranstalter wollen ein Zeichen für ein friedliches Ludwigsburg setzen, das „auf der Würde des Menschen baut und sich klar gegen Aussagen stellt, die diese Würde infrage stellen, rechtsradikale Bewegungen fördern oder rassistische Haltungen begünstigen“.

Los geht es um 18 Uhr, Teil der Veranstaltung soll auch eine Diskussion zum Thema „Was Miteinander leben und Stadtbild für verschiedene Personengruppen in Deutschland bedeutet“ sein.

 