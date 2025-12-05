Demo am Freitag: Ludwigsburger Schüler streiken gegen Wehrpflicht

Im ganzen Land demonstrieren am Freitag Schüler gegen das neue Wehrpflichtgesetz – so auch in Ludwigsburg. Die Organisatoren sind zufrieden mit dem Zuspruch und bereit für mehr.
Fast zeitgleich mit der Entscheidung des Bundestags ging es in Ludwigsburg los: Zahlreiche Menschen haben am Freitagmittag auf dem Akademiehof gegen die Einführung eines neuen Wehrdiensts demonstriert. Größtenteils waren es Schüler – die Demonstration war Teil der bundesweiten Schulstreiks – aber auch einige ältere Semester waren unter den Teilnehmern.