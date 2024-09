Demo am Freitag in Waiblingen: Bündnis ruft zu Protest gegen AfD und Faschismus auf

Demo am Freitag in Waiblingen

1 Wie schon Anfang des Jahres soll am Freitag in Waiblingen gegen rechtsextreme Tendenzen demonstriert werden. Foto: Gottfried Stoppel

Nach dem starken Abschneiden der AfD bei den Landtagswahlen im Osten fordert ein antifaschistisches Bündnis, gegen einen politischen Rechtsruck einzustehen. Am Freitag soll in Waiblingen demonstriert werden.











Als der Entschluss gefasst wurde, waren nur Befürchtungen und Prognosen zum Ausgang der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen die Grundlage gewesen. „Zum ersten Mal seit 1945 werden Faschist:innen mit der AfD als stärkste Kraft in Landesparlamente einziehen können“, so die Mutmaßung des Bündnisses „Zusammen gegen rechts“ Rems-Murr in einer Pressemitteilung. Nun ist das starke Abschneiden der selbst ernannten Alternative für Deutschland Gewissheit.