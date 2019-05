13 Ein Pulk an der Spitze des Demozugs rennt einen Beamten vom Anti-Konflikt-Team um. Foto: 7aktuell/Marc Gruber

Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten aus dem linken Spektrum sind am 1. Mai auch in Stuttgart an der Tagesordnung. Doch eine Aktion hat die Beamten sehr erstaunt.

Stuttgart - Ruppige Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei am Rande der Mai-Demos am Tag der Arbeit, das ist auch für die Polizeibeamten nichts Ungewöhnliches. Und doch ist eine diesjährige Konfrontation ein Novum gewesen, das auch erfahrene Beamte erstaunt hat: Zum ersten Mal sei ein Mitglied des Anti-Konflikt-Teams von Demoteilnehmern angegriffen worden. In diesem Zusammenhang ermittelt nun die Staatsschutzabteilung der Polizei gegen die Demonstranten.

Der Pulk an der Spitze des Demozugs rennt auf die Polizei los

Der Demozug der „Revolutionären 1. Mai Demo“ hatte sich vom Karlsplatz aus in Bewegung gesetzt. Zum Aufeinandertreffen mit der Polizei auf dem Weg zum Marienplatz kam es an der Ecke Reinsburg-/Augustenstraße. „Das Anti-Konflikt-Team stand zwischen dem Demozug und den Einsatzkräften. Plötzlich rannte ein Pulk an der Spitze der Demo los und den Beamten in der gelben Weste um“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Weste kennzeichnet das zu Zeiten der S-21-Proteste eingeführte Anti-Konflikt-Team. Der Beamte sei von der Attacke überrascht gewesen, da er es gewohnt sei, dass Demonstranten die Rolle des Teams normalerweise respektierten und sie nicht attackierten. Als Kollegen ihn aus dem Pulk ziehen wollten, sei es zum Gerangel gekommen. Demonstranten seien auch mit Fahnenstangen auf die Beamten losgegangen. Beim Versuch, eine Stange wegzunehmen, sei eine Polizistin verletzt worden. Wie viele Demonstranten an dem Gerangel beteiligt gewesen seien, ist nicht bekannt. Die Polizei werte nun Videoaufnahmen aus.