Demi Moore: Strahlender Auftritt mit ihren drei Töchtern

Als stylisches Quartett haben sich Schauspielerin Demi Moore und ihre drei Töchter bei der "The Substance"-Premiere in Los Angeles präsentiert. Dabei machten Scout, Tallulah und Rumer Willis aber auch ohne Worte klar, wer der Star des Abends ist: ihre berühmte Mutter.

Demi Moore (61) hat für die Premiere ihres Films "The Substance" in Los Angeles die vermutlich wichtigste Unterstützung erhalten: Ihre drei Töchter Rumer (36), Scout (33) und Tallulah Willis (30) begleiteten sie am Montag, 16. September, über den roten Teppich.

Demi Moore steht auch modisch im Mittelpunkt

Dabei hatten die vier Frauen sichtlich Spaß, umarmten sich und lachten miteinander. Auch mit ihren Looks sorgten sie für Aufsehen. Demi Moore wählte für den Abend ein trägerloses, enges und tief ausgeschnittenes Kleid, das laut "People" von Designer Oscar de la Renta stammt. Mit der roten Farbe stach sie zwischen ihren Töchtern hervor. Denn die hatten dezentere Farben gewählt - vielleicht, um ihrer berühmten Mutter nicht die Show zu stehlen. Rumer und Tallulah Willis trugen jeweils schwarze, lange Kleider. Ihre Schwester Scout präsentierte sich in einem mittelbraunen Georgette-Kleid.

Die drei stammen aus Moores Ehe mit Actionstar Bruce Willis (69), mit dem sie von 1987 bis 2000 verheiratet war. Während Moore danach keine Kinder mehr bekam, hat Willis mit seiner zweiten Ehefrau Emma Heming-Willis (46) zwei weitere Töchter. Der Clan gilt als Beispiel einer funktionierenden Patchworkfamilie, die auch angesichts von Bruce Willis' schwerer Erkrankung fest zusammenhält. Erst vor wenigen Tagen sprach Demi Moore in der Talkshow von Drew Barrymore (49) über ihren an Demenz erkrankten Ex-Mann. Er befinde sich in einem "stabilen Zustand" und sie versuche, ihn so oft es geht zu besuchen. "Ich schätze die Zeit, die wir alle miteinander verbringen, sehr."

Horrorfilm kommt am 19. September in die Kinos

Ihr neuer Film feierte im Mai bei den Filmfestspielen von Cannes Weltpremiere und gewann dort den Preis für das beste Drehbuch. Moore spielt die alternde Schauspielerin Elizabeth Sparkle, die von dem Fernsehsender, für den sie lange gearbeitet hat, zugunsten jüngerer Talente entlassen wird. Als Elizabeth eine illegale Droge namens "The Substance" entdeckt, beginnt sie, ihr Leben mit einer jüngeren Version ihrer selbst (Margaret Qualley, 29) zu teilen und versucht rücksichtslos, ihre Jugend und ihren Ruhm zurückzugewinnen. Am 19. September startet der Horrorfilm der französischen Regisseurin Coralie Fargeat (48) in den deutschen Kinos.