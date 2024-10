Demi Lovatos (32) Schwester Madison De La Garza (22) hat im September ihr Baby verloren. Am Samstag (26. Oktober) teilte die 22-jährige Schauspielerin die traurige Nachricht auf Instagram. Dort erklärte sie, dass das Kind von ihr und ihrem Freund Ryan Mitchell nach einem Notkaiserschnitt am 27. September gestorben ist.

"Am Abend des 27. September hielten Ryan und ich nach einem Notkaiserschnitt unser kleines Mädchen zum ersten und letzten Mal im Arm", so der "Desperate Housewives"-Star. Madison De La Garza spielte in der Serie Eva Longorias (49) Tochter Juanita Solis.

In ihrem Post schreibt die 22-Jährige weiter: "Danke, Xiomara, dass du uns zu Eltern für den perfektesten Engel im Himmel gemacht hast. Mommy und Daddy lieben dich, süßes Mädchen."

Demi Lovato trauert um Nichte

Demi Lovato meldete sich im Kommentarbereich von De La Garzas Post zu Wort und schrieb: "Ich liebe dich so sehr, Xiomara. Ein Engel in jedem Sinne des Wortes. Ich werde für immer deine Tante sein." In ihren Instagram-Storys schrieb die Sängerin außerdem: "RIP an meine wunderschöne, perfekte Nichte Xiomara. Ich bin so dankbar, dass ich dich halten durfte." Dann markierte sie ihre Schwester und fügte hinzu: "Ich liebe dich so sehr."

Die Schwester der beiden, die Schauspielerin Dallas Lovato (36), teilte ebenfalls emotionale Worte zu Madison De La Garzas Post: "Kleines Mädchen Xiomara, ich vermisse dich jeden Tag. Ich werde mich gut um deine Mutter kümmern, damit du wegfliegen kannst. Wache über uns und führe uns und gib uns kleine Zeichen. Eines Tages werden wir kommen und dich sehen, es könnte nur etwas dauern", schrieb sie und fügte hinzu: "Kein einziger Tag wird ohne dich in unseren Herzen vergehen. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit miteinander verbracht, bevor du uns verlassen musstest. Also viel Spaß in deiner neuen Welt, die wir nicht sehen können."