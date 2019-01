Demi Lovato Sie blickt nachdenklich auf 2018 zurück

Von (rto/spot) 01. Januar 2019 - 13:44 Uhr

Demi Lovato hat ein hartes Jahr 2018 hinter sich Foto: Tinseltown/ Shutterstock.com

Demi Lovato hat zum Jahreswechsel mit ehrlichen Worten auf 2018 zurückgeblickt. Sie werde "nie mehr einen Tag im Leben als selbstverständlich ansehen".

Demi Lovato (26, "Tell Me You Love Me") kämpft sich seit ihrer vermeintlichen Überdosis und dem anschließenden Klinikaufenthalt langsam aber sicher zurück ins Leben. Wie viele andere Menschen, blickte die Sängerin zum Jahreswechsel auf ihr 2018 zurück und zeigte sich vor allem eins: dankbar.

Musik von Demi Lovato gibt es hier

In einer ihrer Instagram Stories schrieb die 26-Jährige: "Ich bin so dankbar für die Lektionen, die ich in diesem Jahr gelernt habe. Ich werde nie mehr einen Tag im Leben als selbstverständlich ansehen, selbst die schlechten", erklärt Lovato. Anschließend bedankt sich die Sängerin bei ihren Fans, ihrer Familie und allen, die sie im vergangenen Jahr unterstützt hätten.

Glücklich und clean

Im Juli 2018 war die Sängerin nach einer angeblichen Überdosis fast gestorben. Nach einem zehntägigen Krankenhausaufenthalt begab sich der ehemalige Disney-Star direkt in eine Entzugsklinik, wo Lovato bis Ende des Jahres auch bleiben wollte. Doch Anfang November verließ sie die Klinik überraschend vorzeitig. Seither arbeitet sie hart an sich, sei glücklich und clean, ließ Lovato ihre Fans kurz vor Weihnachten via Twitter wissen.