Der Stuttgarter Marktplatz steht am Mittwochnachmittag im Zeichen des Themas Demenz. Mit dabei: Eric Gauthier, der sagt: „Tanz macht alle Menschen glücklich.“
Unterstützung für Menschen mit Demenz? „Das ist Ehrensache“, sagt Eric Gauthier. Schon seit Jahren ist der künstlerische Leiter von Gauthier Dance, der Tanzkompagnie des Stuttgarter Theaterhauses, Mitglied im Kuratorium der Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, tritt er am Mittwoch, 17. September, auf dem Stuttgarter Marktplatz auf: „Tanz macht glücklich“, so Gauthiers Überzeugung. Das gelte besonders für Demenzkranke. „Zu merken, dass sie Spaß an den Auftritten haben, ja vielleicht sogar anfangen, sich zur Musik zu bewegen – das ist das größte Geschenk“, sagt der 48-jährige Tänzer und Choreograf.