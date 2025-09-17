Der Stuttgarter Marktplatz steht am Mittwochnachmittag im Zeichen des Themas Demenz. Mit dabei: Eric Gauthier, der sagt: „Tanz macht alle Menschen glücklich.“

Unterstützung für Menschen mit Demenz? „Das ist Ehrensache“, sagt Eric Gauthier. Schon seit Jahren ist der künstlerische Leiter von Gauthier Dance, der Tanzkompagnie des Stuttgarter Theaterhauses, Mitglied im Kuratorium der Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, tritt er am Mittwoch, 17. September, auf dem Stuttgarter Marktplatz auf: „Tanz macht glücklich“, so Gauthiers Überzeugung. Das gelte besonders für Demenzkranke. „Zu merken, dass sie Spaß an den Auftritten haben, ja vielleicht sogar anfangen, sich zur Musik zu bewegen – das ist das größte Geschenk“, sagt der 48-jährige Tänzer und Choreograf.

Unter dem Motto „Gemeinsam stark – für ein gutes Leben mit Demenz!“ möchten die Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg, Demenz-Support Stuttgart sowie das Netzwerk Demenz Stuttgart im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen und auch Pflegekräfte sichtbar machen. Dazu gibt es von 15 bis 17 Uhr ein Bühnenprogramm auf dem Stuttgarter Marktplatz.

Auf dem Marktplatz gibt’s Infos zum Thema Demenz

Menschen berichten von ihren persönlichen Lebenssituationen, dazu berichtet Stuttgarts Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann, wie in Stuttgart Pflege gelebt wird. Neben Gauthier tritt auch der Sänger und Chorleiter Patrick Bopp auf, der als Gründungsmitglied der A-cappella-Gruppe Füenf bekannt geworden ist. Danach können sich Interessierte bis 18 Uhr an Ständen zum Thema Demenz, Teilhabe, Betreuung, Unterstützung und Versorgung bei Experten Rat holen und informieren.

In Deutschland leben mehr als 1,6 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung, Tendenz steigend, da wir immer älter werden. Treffen kann die unheilbare Krankheit jeden. Eltern, Geschwister, Freunde, Kollegen, Nachbarn – kaum jemand, der in seinem Umfeld noch nicht mit Betroffenen in Berührung gekommen ist. Auch Eric Gauthier hat seit früher Kindheit einen direkten Bezug: Sein Vater Serge Gauthier war einer der führenden kanadischen Wissenschaftler in der Alzheimer-Forschung. „Das hat mich stark geprägt“, so Gauthier. „Auch in Hinblick darauf, wie viel man tatsächlich tun kann – präventiv oder um die Symptome zu mildern.“

Gauthier: Berührend, wenn Demente sich mitbewegen

Mit Gauthier Dance hat er sich deshalb zum Ziel gesetzt, den Tanz auch zu Menschen zu bringen, die nicht selbst ins Theater kommen können, etwa in Alters- und Pflegeheimen. Dort gab es teils ganz erstaunliche, sehr berührende Erfahrungen bei den Aufführungen: „Zum Beispiel Demenzkranke, die aus ihrer Erstarrung aufgewacht sind und sich mitbewegt haben.“ Auch Günther Schwarz vom Netzwerk Demenz Stuttgart erinnert sich an unbeschwerte Augenblicke mit Musik und Bewegung bei der Begleitung von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen: „Dann spielen Krankheit, Einschränkungen und Herausforderungen keine Rolle mehr, man genießt einfach das Zusammensein.“

Obwohl es immer mehr Betroffene gibt, ist das Thema Demenz bis heute mit Tabus und Vorurteilen verbunden – und mit Unwissenheit sowie Überforderung. Jedes Jahr finden daher um den 21. September, dem Welt-Alzheimertag, Veranstaltungen zum Thema statt, so auch in Stuttgart und der Region. Die bundesweite Woche der Demenz geht in diesem Jahr bis Sonntag, 28. September.

Wo man zum Thema Demenz Hilfe findet

Alzheimer-Gesellschaft

Die zentrale Anlaufstelle zum Thema Demenz im Land ist die Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg. Sie setzt sich für die Interessen und die Lebensqualität von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen ein und informiert und berät Angehörige und Betroffene, Ehrenamtliche und Fachkräfte. Das Beratungstelefon ist unter 07 11 / 24 84 96 63 erreichbar.

Netzwerk Demenz

Das Netzwerk Demenz Stuttgart ist eine digitale Informationsplattform, die allgemeine Ratgeber und vielfältige Informationen zu Angeboten in Stuttgart für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen anbietet. Zudem unterstützt das Netzwerk den Austausch und die Vernetzung zum Thema Demenz in der Stadt.

Demenz-Support Stuttgart

Im Jahr 2002 wurde Demenz-Support Stuttgart von der Erich-und-Liselotte-Gradmann-Stiftung gegründet. Der Schwerpunkt der Forschungs- und Entwicklungsprojekte liegt in den Bereichen Selbstvertretung, Demenz, Technik, Bau und Pflege.