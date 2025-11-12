Demenz und Pflege: Ehefrau von Bruce Willis schreibt Pflege-Ratgeber zu Demenz

Für Hollywood-Star Bruce Willis kam das abrupte Karriereende durch eine Demenz-Erkrankung. Seine Frau Emma teilt ihre «ganz besondere Reise» in einem Buch. Er wäre stolz darauf, sagt sie der dpa.
Los Angeles - Action-Star Bruce Willis war 67 Jahre alt, als er im November 2022 eine Diagnose von einer schnell fortschreitenden Form von Demenz erhielt. "Mein schlimmster Alptraum war Wirklichkeit geworden", beschreibt seine Frau Emma Heming Willis den Moment, als ihr der Arzt die Erkrankung von frontotemporaler Demenz (FTD) mitteilte. In ihrem Buch "Eine ganz besondere Reise" schildert die 47-Jährige, wie sie die Rolle übernimmt, ihren Partner zu pflegen.