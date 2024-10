Demenz-Diagnose: Bruce Willis ist stabil: Ex-Frau Demi Moore teilt Gesundheitsupdate

1 Bruce Willis und Demi Moore waren von 1987 bis 2000 verheiratet. Foto: Featureflash Photo Agency/Shutterstock.com

Bruce Willis ist an einer Demenz erkrankt und hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine Familienmitglieder geben aber in regelmäßigen Abständen Updates zum Zustand des ehemaligen Action-Helden. "In seinem jetzigen Zustand ist er stabil", berichtet seine Ex-Frau Demi Moore jetzt.











Demi Moore (61) hat bei einer Diskussion auf dem 2024 Hamptons International Film Festival am 13. Oktober über die Demenz-Erkrankung ihres Ex-Mannes Bruce Willis (69) gesprochen. "Wissen Sie, ich habe das schon einmal gesagt. Die Krankheit ist, was die Krankheit ist. Und ich denke, man muss sie wirklich akzeptieren", so die Schauspielerin laut US-Magazin "People".