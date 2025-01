«Demandsens»: Media Control will mit KI Buchverkäufe besser vorhersagen

Was Algorithmen besonders gut können, ist Daten auswerten. Das soll nun bald Buchhändlern und Verlagen zugutekommen.

Baden-Baden - Mit Künstlicher Intelligenz (KI) will das Marktforschungsunternehmen Media Control Verkaufsprognosen für Bücher verbessern. Dafür arbeitet es mit dem von der Firma BearingPoint entwickelten Tool "Demandsens" zusammen und lässt von Algorithmen etwa Daten zu Verkäufen, Retouren und Vorbestellungen, Stammdaten etwa zu Autor und Titel sowie Erkenntnissen aus Social-Media-Analysen auswerten. Das Tool werde wohl im Laufe des ersten Quartals 2025 bereitgestellt, teilte Geschäftsführerin Ulrike Altig in Baden-Baden der Deutschen Presse-Agentur mit.

"Details zu den Gewichtungen der einzelnen Kriterien und den Algorithmen können wir nicht mitteilen", erklärte Altig. Verlage, Handel und Branchenvertreter wie Dienstleister sollen auf das Instrument zugreifen können. "Eine Nutzung durch öffentliche Personen oder Verbraucherinnen und Verbraucher ist derzeit nicht geplant."

Das Tool sei die Grundlage dafür, dass das richtige Buch in der richtigen Menge am richtigen Ort bereitgestellt werde, hatte Altig in einer Pressemitteilung erläutert. "Diese KI-basierte Absatzprognose wird dem Buchmarkt völlig neue Perspektiven eröffnen."

Aktuell würden fünf Milliarden Daten in 1,3 Sekunden analysiert, hatte Altig dem Deutschlandfunk gesagt. Media Control nutzt Zahlen von mehr als 9.000 Verkaufsstätten und verfügt nach eigenen Angaben mit einer Marktabdeckung von 88 Prozent über das aussagekräftigste Buch-Handelspanel im deutschsprachigen Raum. Dies ist Grundlage etwa für die deutschen Buch-Charts, auf denen die "Börsenblatt"-Bestsellerlisten beruhen.