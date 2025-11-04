Dem Herbst entkommen: Strand oder Stadt? Traumhafte Reiseziele im November

Während in Deutschland die Temperaturen weiter fallen und es immer früher dunkel wird, bricht andernorts gerade die beste Reisezeit an. Diese Orte lohnen sich besonders.
Reisende, die dem mitteleuropäischen Herbst entfliehen möchten, haben im November vielfältige Möglichkeiten: milde Küstenorte, frühlingshafte Metropolen auf der Südhalbkugel und Regionen im Übergangsklima, in denen Natur und Kultur jetzt besonders intensiv wirken. In der Nebensaison sind Unterkünfte und Sehenswürdigkeiten häufig ruhiger, das Licht weicher und die Tage ideal für eine Mischung aus Erholung und Sightseeing. Fünf Ziele, an denen sich ein Novemberurlaub besonders lohnt.