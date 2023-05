1 Der dritte Piks lässt noch auf sich warten – wann er kommt, soll jetzt die Stiko entscheiden. Foto: dpa/Daniel Karmann

Die Bewohner von Pflegeheimen in der Region Stuttgart wurden vor einem halben Jahr gegen Corona geimpft. Jetzt wird die Frage akut: Wann kann die Impfung aufgefrischt werden? Die Angehörigen sind besorgt.









Ludwigsburg - Der erste Piks im Kampf gegen die Pandemie war eine Art verspätetes Weihnachtsgeschenk: Am 27. Dezember 2020 erhielten Senioren und Mitarbeiter im Kleeblatt-Pflegeheim in Pattonville ihr Anti-Corona-Vakzin. Sie gehörten damit zu den ersten Menschen im Landkreis Ludwigsburg und in der Region Stuttgart, die gegen das Virus geimpft waren. Es folgten Wochen, in denen mobile Impfteams in hohem Takt zu den Seniorenheimen ausrückten, um die Älteren möglichst schnell zu schützen.