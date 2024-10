Delta Airline am Flughafen Stuttgart: Deuschle kritisiert Hermann wegen Streichung des Direktflugs in die USA

1 Ab Ende Oktober fliegt Delta Air Lines nicht mehr in die USA. Foto: imago/Markus Mainka

Der Esslinger CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle übt wegen der Streichung des einzigen Nonstop-Flugs in die USA harte Kritik an Landesverkehrsminister Winfried Hermann. Hermann bliebe „mucksmäuschenstill“ und habe das Ende der Direkt-Verbindung mit einem „Achselzucken“ hingenommen. Ab Ende Oktober fällt am Stuttgarter Flughafen die Verbindung nach Atlanta, der einzige Nonstop-Flug in die USA, komplett weg. Die Begründung: Die US-Fluggesellschaft Delta Airlines ist mit der Auslastung nicht mehr zufrieden: „Wir passen unseren Flugplan der Verbrauchernachfrage an“, heißt es dort.