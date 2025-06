Deliver Me From Nowhere: Jeremy Allen White als Boss: Erster Trailer zum Springsteen-Biopic

"Deliver Me From Nowhere"

1 Jeremy Allen White steht in "Deliver Me From Nowhere" als Bruce Springsteen auf der Bühne. Foto: © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Im ersten Trailer zum Biopic "Deliver Me From Nowhere" zeigt Jeremy Allen White seine beeindruckende Stimmgewalt und Bühnenpräsenz als der "Boss" Bruce Springsteen.











Er singt, er schwitzt, er leidet - und überzeugt dabei auf ganzer Linie: Im ersten Trailer zu "Deliver Me From Nowhere" zeigt Jeremy Allen White (34), dass er nicht nur als Koch brillieren kann, sondern auch als Rocklegende. Der "The Bear"-Star schlüpft im Bruce-Springsteen-Biopic in die Rolle der Rocklegende und überzeugt mit rauer Stimme und Bühnenpräsenz. Besonders eindrucksvoll ist in dem zweieinhalbminütigen Clip seine Performance von "Born to Run", mit der er dem Mythos Springsteen eindrucksvoll Leben einhaucht.