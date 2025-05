Delegiertenversammlung: Die Pläne des SV Leonberg/Eltingen gehen auf

Gute Nachrichten hatte Matthias Groß bei der Delegiertenversammlung des SV Leonberg/Eltingen zu berichten: Der stellvertretende Vorsitzende des 5108 Mitglieder starken Sportvereins betonte, dass die zum 1. Januar 2024 beschlossene Beitragserhöhung dringend nötig gewesen sei und so die nötigen Mehreinnahmen generiert worden seien. „Dieser Beschluss war nötig, wichtig und richtig. Der Plan funktioniert“, sagte Groß und unterstrich: „Die Sportwelt hat das erste Jahr ohne Geld vom Hauptverein gewirtschaftet.“

Ebenfalls erfreulich: Die Umrüstung des Flutlichts auf LED auf den Plätzen Kunstrasen, kleiner Rasen und Stadion sei ein riesiger Pluspunkt, der „die Trainings- und Wettkampfqualität enorm verbessert“. Auf dem Sportplatz Engelberg kommt das LED-Licht im Sommer, der Verein hat dabei eine kostenneutrale Nachrüstung als Rabatt ausgehandelt. Das langjährige Ärgernis Hybridrasen könnte zu Ende sein – nach vielen teuren Maßnahmen hat der Verein das Unternehmen gewechselt, in der Hoffnung nun Ruhe zu haben. Mittlerweile findet dort Trainingsbetrieb statt, zudem wurde das Jugendturnier um den Traumpalast-Cup ausgetragen.

Auch aus sportlicher Sicht hatte Matthias Groß gute Nachrichten im Gepäck. Den Gerätturnerinnen gelang der Aufstieg in die Regionalliga, die Fußballer belegen derzeit Platz eins in der Bezirksliga, die Fußball-Senioren standen im Finale des Bezirkspokals und die Handballerinnen sind mit der ersten in die Oberliga und mit der zweiten in die Landesliga aufgestiegen.