Vizepräsidentin Delcy Rodríguez: Das ist die Frau, die jetzt Venezuelas Regierung übernimmt

Venezuelas entmachteter Präsident Maduro ist in Haft. Vizepräsidentin Rodríguez übernimmt laut Medien die Regierung. Sie gilt als eine der loyalsten Figuren in Maduros Machtzentrum.
Nach der gewaltsamen Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die USA übernimmt Vizepräsidentin Delcy Rodríguez laut örtlichen Medienberichten die Führung des Landes. Das habe Venezuelas Oberster Gerichtshof angeordnet. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, dass die USA vorübergehend die Macht in dem südamerikanischen Land übernehmen wollten. Rodríguez sei zur Zusammenarbeit bereit. Diese gab sich nach seiner Äußerung aber unbeugsam.