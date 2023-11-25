An Heiligabend liegen bunt verpackte Geschenke unterm Baum und Familie und Freunde kommen zum geselligen Weihnachtsessen. Doch was kommt abgesehen von allerlei Leckereien an Weihnachten auf den Tisch? Inspirationen für weihnachtliche Tischdeko.
Rot und Grün oder doch eher Gold? Christbaumkugeln auf den Tisch oder ist das schon zu viel des Guten? Elegante Tischdecke oder stilvoller Läufer? Bei der Frage nach der weihnachtlichen Tischdeko steht Dekorierenden eine breite Auswahl zwischen Eleganz und Kitsch zur Verfügung. Welche Weihnachtsdekoration im Trend ist, welche Farbkombinationen beliebt und welche Naturmaterialien geeignet sind, um als Dekoration auf dem Tisch zu landen.