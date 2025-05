1 Chrom ist zurück und erobert die Deko-Herzen. Foto: Shutterstock/Followtheflow

Die glänzende Rückkehr eines Klassikers: Chrom erobert die Wohnräume mit seinem kühlen Glanz und zeitloser Eleganz. Was früher als kühl und steril galt, wird heute zum Statement luxuriöser Modernität.











Nach Jahren der Dominanz von warmen Metallen wie Messing und Kupfer erlebt Chrom ein beeindruckendes Comeback in der Welt des Interior Designs. Der spiegelnde Glanz dieses vielseitigen Materials verleiht Räumen eine zeitlose Eleganz, die sowohl in minimalistischen als auch in opulenten Einrichtungsstilen zur Geltung kommt. Wieso Chrom so beliebt ist, wie man das Material in seine Einrichtung integrieren kann und welche Fehler man dabei vermeiden sollte.