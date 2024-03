Westwing eröffnet Store im Breuninger: Die „Deko-Queen“ gibt Tipps, wie es daheim schöner wird

12 Die Westwing-Chefin Delia Lachance eröffnet bei Breuninger ihren ersten Store in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die Westwing-Gründerin Delia Lachance, die mit 1500 Beschäftigten in elf Ländern 431 Millionen Euro umsetzt, spricht im Stuttgarter Breuninger zum Start ihres Stores über Wohn- und Mode-Trends.











Niemals sollte man Blondinen unterschätzen, nur weil sie hübsch sind und High Heels tragen: In den Anfangsjahren dachte so manch ein Geschäftspartner, sie sei die Praktikantin. Delia Lachance, die vor ihrer Hochzeit mit dem kanadischen Immobilienhändler Maxime Lachance Delia Fischer hieß, ist einer der Stars der deutschen Start-up-Szene. Als „Deko-Queen“ wird sie in den bunten Blättern gefeiert, wo gern Homestorys mit Promis erscheinen, die stolz ihre vier Wände daheim zeigen, die Westwing eingerichtet hat.