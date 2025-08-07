Dekan aus Filderstadt: Dieser Pfarrer sammelt Kirchen im Netz

Gunther Seibolds Internet-Portal kirchbau.de versammelt mehr als 25.000 Gotteshäuser. Aktuell bietet er Führungen durch Filderstadt evangelische Kirchen an.
Es ist eine Kirchenführung der anderen Art: Gerade das, was man erwartet – jede Menge Jahreszahlen und Informationen zu Baustilen – , soll nicht im Mittelpunkt stehen. Stattdessen bittet Gunther Seibold die rund 20 Interessierten, die mit ihm an einem Augustsamstag die Martinskirche in Sielmingen erkunden, zum Beispiel Zettel, auf denen lachende und ernste Gesichter aufgemalt sind, an lange Bretter zu heften. Sie sollen in den Kirchbänken aufgestellt werden, als ob es Besucher eines Gottesdienstes wären.