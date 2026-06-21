Deine Freunde auf dem Killesberg: Ein Konzert für Kinder – aber durchaus auch für ihre Eltern

Beim Auftritt von Deine Freunde wird die Freilichtbühne am Samstag zum Mitmachspielplatz. Zwischen Kinderliedern und Rap-Beats kommen auch die Erwachsenen auf ihre Kosten.
Die ersten Kinder sitzen auf den Schultern ihrer Eltern, noch bevor der erste Ton erklingt. Vor der Bühne bildet sich ein eigener Kinderbereich, die Eltern bleiben größtenteils dahinter. Es ist einer dieser frühen Sommerabende, an denen die Ventilatoren nur noch symbolischen Charakter haben. Als Deine Freunde passend zum Wetter schließlich vor die Kulisse aus Kakteen treten und fragen: „Wer ist von der Hitze Brei im Kopf?“, schnellen Hunderte Kinderhände in die Luft.