Deine Freunde auf dem Killesberg: Ein Konzert für Kinder – aber durchaus auch für ihre Eltern

Beim Auftritt von Deine Freunde wird die Freilichtbühne am Samstag zum Mitmachspielplatz. Zwischen Kinderliedern und Rap-Beats kommen auch die Erwachsenen auf ihre Kosten.

Die ersten Kinder sitzen auf den Schultern ihrer Eltern, noch bevor der erste Ton erklingt. Vor der Bühne bildet sich ein eigener Kinderbereich, die Eltern bleiben größtenteils dahinter. Es ist einer dieser frühen Sommerabende, an denen die Ventilatoren nur noch symbolischen Charakter haben. Als Deine Freunde passend zum Wetter schließlich vor die Kulisse aus Kakteen treten und fragen: „Wer ist von der Hitze Brei im Kopf?“, schnellen Hunderte Kinderhände in die Luft.

Florian Sump einst Schlagzeuger bei Echt Was folgt, ist weniger ein klassisches Konzert als ein knapp zweistündiges Mitmachspektakel. Seit ihrer Gründung 2012 haben Deine Freunde die deutsche Kindermusik gründlich umgekrempelt. Statt pädagogisch erhobener Zeigefinger gibt es Hip-Hop-Beats, Pop-Hooks und Texte über Hausaufgaben, Eltern, Schulalltag oder den ganz normalen Kinderwahnsinn. Dabei kommt das Trio keineswegs aus der klassischen Kindermusik. Florian Sump spielte einst Schlagzeug bei Echt und arbeitete später als Erzieher in einer Hamburger Kita. Markus Pauli machte sich als Produzent und Live-DJ von Fettes Brot einen Namen. Lukas Nimscheck arbeitete als Musiker, Theatermacher und später als Moderator des Tigerenten Clubs. Gemeinsam entwickelten sie ein Konzept, das heute große Hallen und Open-Air-Bühnen füllt.

Spielerisch durch den Abend

Auf dem Killesberg wird schnell klar, warum das funktioniert. Kaum ein Song vergeht, ohne dass die Kinder singen, springen, klatschen oder Anweisungen befolgen müssen. Mal wandern die Hände synchron von links nach rechts, mal wird bei „ordentlich durcheinander“ gehüpft, gerufen und geklatscht, bis der Songtitel ziemlich genau beschreibt, was vor der Bühne passiert.

Die Band versteht es, ihr Publikum permanent einzubinden. Selbst zwischen den Liedern gibt es kaum Pausen. Stattdessen folgen Spiele und spontane Gesangseinlagen. Immer wieder reißen Deine Freunde Songs an, die gar nicht von ihnen sind – und die Kinder steigen erstaunlich schnell ein. Aus dem Konzert wird so zwischendurch eine Art großes Zuruf-Spiel mit Refrains, Gesten und Geräuschen.

Die Kinder hatten offenbar großen Spaß. Foto: Christian Hass/Lichtgut

Besonders viel Gelächter löst ein Spiel aus, bei dem Pauli und Flo Kopfhörer aufgesetzt bekommen. Während die beiden nichts hören können, bekommen die Kids ein Geräusch zugeteilt, das sie anschließend gemeinsam nachmachen müssen. Die Ratenden stehen dabei teilweise ganz schön auf dem Schlauch.

Auch für die Eltern gemacht

Vor einem Remix-Medley kündigt die Band an, das nächste Lied sei „für eure Eltern geremixt“ und bringe sie zurück „in eine Zeit, in der sie ausschlafen konnten und in die Dorfdisko gehen konnten“. Während des ganzen Konzerts blitzen immer wieder Referenzen auf: „Ice Ice Baby“ von Vanilla Ice, „The Ketchup Song“ von Las Ketchup, „Sound of da Police“ von KRS-One oder auch eine Anspielung auf die 187 Strassenbande. Die Kinder feiern die Albernheiten, die Eltern erkennen die Referenzen.

Hits, die den Alltag treffen

Dass an diesem Abend Temperaturen herrschen, bei denen selbst stilles Stehen anstrengend wird, scheint niemanden ernsthaft zu bremsen. Wasserflaschen werden über Köpfen ausgeschüttet, Ventilatoren laufen auf Hochtouren, trotzdem wird gesprungen, getanzt und mitgesungen. Bei „Hausaufgaben“ grölen die Kinder jede Zeile mit, bei „Schokolade“ verwandelt sich die Freilichtbühne in einen riesigen Chor. „Quatsch mit Soße“ wird zur Feier der Albernheit, während bei „Unmöglich“ noch einmal geschlossen gesprungen wird. Und als „Deine Mudder“ erklingt, haben auch die Erwachsenen sichtbar ihren Spaß. Am Ende verlassen verschwitzte Kinder und ebenso verschwitzte Eltern den Killesberg – vermutlich alle mit mindestens einem Ohrwurm im Gepäck.