Deindustrialisierung: Vom Sterben alter Industrien

Die Transformation unserer Wirtschaft löst Angst aus. Von Deindustrialisierung ist die Rede. Deren Untergangspotenzial ist aber nicht naturgegeben – das zeigt die Geschichte.

Das Gespenst der Deindustrialisierung geht wieder um, nachdem es für gut zwei Jahrzehnte aus der politischen Diskussion in Deutschland verschwunden war. Industriebetriebe melden Kurzarbeit an, planen Entlassungen. Unternehmen drohen Produktionsstandorte ins Ausland zu verlegen – wegen zu hoher Energiekosten und Löhne. Die Zukunft der Automobilbranche scheint auf dem Spiel zu stehen, die amerikanischen Zollschranken von 15 Prozent drohen den Absatz deutscher Industrieexporte einzuschränken.

Die Beschäftigungskrise des Coronajahrs 2021 markiert einen Einschnitt, dessen Spuren bis heute sichtbar sind – nicht zuletzt aufgrund des Nachfragerückgangs und gestiegener Energiekosten seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Die Energiepreise haben seit 2022 die realen Standortkosten in Deutschland massiv beeinflusst und sind zu einem der wichtigsten Wettbewerbsfaktoren geworden. Die Kostensteigerungen treffen besonders die energieintensiven Branchen wie Metall, Chemie und Papier. Bereits seit 2015 wurden in der Automobilbranche, der Metall- und Elektroindustrie sowie dem Maschinenbau und in der Chemieindustrie Teile der Produktion ins Ausland transferiert. Die wichtigsten Zielländer sind Mittel- und Osteuropa sowie Asien. Besonders viele deutsche Automobilhersteller und Zulieferer haben seit 2015 ihre Produktionsstätten nach Mittel- und Osteuropa sowie nach Asien verlagert.

Wer heute von Deindustrialisierung spricht, suggeriert, dass uns ein Strukturbruch ähnlichen Ausmaßes und mit ähnlicher sozialer Wucht bevorstünde, wie ihn Deutschland am Ende des letzten Jahrhunderts erlebt hat. Da ist Vorsicht geboten. Denn mit dem Begriff verbinden viele eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ökonomen zeichnen das Bild der langfristigen Verschiebung der Beschäftigung – weg vom produktiven Gewerbe hin zu den sogenannten „Dienstleistungen“, wenn das Stichwort Deindustrialisierung fällt. Einige verbinden diese richtige Beobachtung dann aber mit dem wirtschaftspolitischen Rat, auf jede Form von Industrieförderung zu verzichten – seien es Fördermaßnahmen für Innovationen oder Subventionen zum Erhalt von Standorten. Der schnelle Abschied vom industriellen Gestern öffne den Weg in eine bessere Zukunft.

Angesichts solcher Empfehlungen lohnt es sich, genauer hinzuschauen, wie die Bundesrepublik und andere Industrieländer die große Deindustrialisierungskrise der 80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts bewältigt haben. Damals schrumpften zentrale Sektoren der deutschen Industrieprodukten wie Stahl, Bergbau oder Textil unter dem Druck gestiegener Energiekosten und wachsenden Wettbewerbsdrucks. Nach der Wiedervereinigung verschwand fast die gesamte Industrie der früheren DDR in kürzester Zeit. Der Industriestandort Deutschland stand zur Disposition – mit ihm gerieten die Grundlagen von Wohlstand und Stabilität ins Wanken.

Erstmals seit langer Zeit gab es wieder Gewinner und Verlierer. Der wirkungsmächtige „Fahrstuhleffekt“ des Nachkriegsbooms, der (fast) alle Berufsgruppen und Schichten in höhere Etagen von Einkommen und sozialer Sicherheit, von Bildungschancen und Konsummöglichkeiten befördert hatte, setzte Ende der 1980er Jahre aus. Von da an nahm nicht nur die Einkommensungleichheit wieder zu, sondern soziale Risiken wie Arbeitslosigkeit, Einkommensarmut und Vermögenslosigkeit. Minderwertige Wohnbedingungen und schlechte Jobs wurden wieder prägend für die Lebenswirklichkeit eines erheblichen Teils der Bevölkerung. Gut bezahlte Arbeitsplätze in der Industrie gingen verloren. Von den neuen Dienstleistungsjobs aber gab es bei weitem nicht genug, außerdem waren sie häufig schlecht bezahlt, boten keine Beschäftigungssicherheit und nicht immer das, was man eine halbwegs zufriedenstellende Arbeits- und Berufserfahrung nennen könnte.

Die letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts waren Jahrzehnte der Massenarbeitslosigkeit und regionaler Krisen: die norddeutschen Küstenstädte, das Ruhrgebiet, das Saarland, die mitteldeutschen Industriezentren verloren ihre führenden Branchen. Werften, Stahlwerke und Zechen wurden stillgelegt; der „Abschied vom Malocher“ der traditionellen Industrien vollzog sich unter großer Beteiligung der Öffentlichkeit und wurde abgemildert durch weitreichende sozialpolitische und wirtschaftspolitische Hilfen seitens der Länder und des Bundes. In aller Stille und weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit verschwanden dagegen die Arbeitsplätze der Textil- und Bekleidungsindustrie – und damit zahllose Jobs für Frauen in der Industrie. Erst nach der Wirtschaftskrise 1993-1994 stabilisierte sich allmählich die Arbeitsmarktsituation in den verbliebenen Industriebranchen.

Die sozialen Folgen eines solchen Kollaps der Industriestrukturen waren enorm. An dieser Stelle lohnt ein vergleichender Blick auf andere klassische Industrienationen wie die USA und Großbritannien. Dort haben die Regierungen den Rückgang der industriellen Produktion bewusst in Kauf genommen und einen schnellen Weg in die vermeintlich schöne neue Welt der Dienstleistungsgesellschaft gefördert. Sie zahlten dafür einen hohen Preis: ganze Regionen verödeten, Kriminalität, Armut und Ungleichheit wuchsen sprunghaft. Angesichts solcher Trends verließen 20 und mehr Prozent der Bevölkerung, voran die Jüngeren und Qualifizierten, die alten Industriezentren. Die Erfahrungen dieser Jahrzehnte haben tiefe Verletzungen bei den Menschen hinterlassen. Nach drei Jahrzehnten des öffentlichen Desinteresses und der Verwahrlosung wurden der Brexit und die Versprechungen von Populisten wie Donald Trump für viele Menschen akzeptable Optionen.

Im wiedervereinigten Deutschland traf es nur die früheren Industriezentren der DDR ähnlich hart. Typische Regionen der alten Industrien in der alten Bundesrepublik wie das Saarland und das Ruhrgebiet haben die schwere Krise des späten 20. Jahrhunderts besser überstanden. Das hat damit zu tun, dass zentrale Branchen – Automobil, Maschinenbau, Chemie- und Pharmaindustrie – sehr erfolgreich ihre Produkte und ihre Produktion modernisiert haben und sich im internationalen Wettbewerb behaupten konnten. In der Bundesrepublik entwickelten sich ganz neue industrielle Regionen „jenseits von Kohle und Stahl“ wie das westliche Münsterland, die Region Hof/Coburg, das Allgäu. Industrielle Zentren in Süddeutschland sind weiter gewachsen. Das hat dazu geführt, dass die regionalen Schwerpunkte der Industrieproduktion weiter nach Süden wanderten.

Zwischen 2009 und 2024 hat die Zahl der im produktiven Gewerbe Beschäftigten in Deutschland wieder zugenommen. Dazu zwei Zahlen für das Land Baden-Württemberg: 2015 waren rund 1 245 000 Menschen in der Industrie beschäftigt. Bis 2022 stieg diese Zahl auf 1 298 000 Beschäftigte. Der Anteil der Industrieproduktion an der Bruttowertschöpfung liegt mit 31,1 Prozent (2020) im Südwesten entsprechend hoch.

Wir sehen: Der Verbleib oder Verlust industrieller Arbeitsplätze und Produktionsstandorte waren und sind aufs engste mit den Antworten verbunden, welche regional auf die Herausforderungen des technologischen Wandels, des internationalen Wettbewerbs gefunden wurden. Schon der Strukturwandel der 1980er und 1990er Jahre war massiv geprägt durch die Digitalisierung von Produktionsabläufen und Unternehmenskommunikation, durch Kostendruck aufgrund gestiegener Energiepreise (Erdöl!) und durch den Abbau von Handelshindernissen, vor allem innerhalb Europas, dann aber auch weltweit.

In Deutschland hat man flexibel reagiert

Darauf haben nationale Regierungen unterschiedlich reagiert, aber Unternehmer, Gewerkschaften und die Bevölkerung insgesamt haben den wichtigsten Part in dieser Krisenbewältigung gespielt. Ein Geheimnis regionaler Erfolge ist beispielsweise die Fähigkeit, flexibel und kompetent auf die neuen technologischen und marktökonomischen Rahmenbedingungen zur reagieren.

In der Bundesrepublik hat sich ein Modell flexibler Qualitätsproduktion in den exportorientierten Industrieunternehmen durchgesetzt, in denen qualifizierte Kernbelegschaften weitreichende Mitgestaltungs- und partiell Mitbestimmungsrechte erhielten. Die Gestaltungsspielräume beim Spurwechsel der Unternehmen und Betriebe auf die Seite der flexiblen Qualitätsproduktion waren relativ groß und wurden häufig pragmatisch genutzt, und zwar von beiden Seiten, Kapital und Arbeit. Meist wurden die Betriebshierarchien flacher, und das Aufgabenspektrum und die Verantwortlichkeiten von Arbeiterinnen und Arbeitern größer.

Hinter der Fassade der Deindustrialisierung verbergen sich also ganz unterschiedliche Optionen der Zukunftsgestaltung. Typisch für die dynamische Weiterentwicklung des Industriestandorts Deutschland sind die sogenannten hidden Champions geworden. Damit sind meist mittelständische Unternehmen gemeint, die als Spezialisten in einem engen Nischenmarkt tätig sind und dort entweder europaweit oder weltweit Marktführer sind. Sie sind in der Öffentlichkeit kaum bekannt. In der BRD ist der Anteil solcher Marktführer im internationalen Vergleich besonders hoch: hierzulande wurden 2020 1600 hidden Champions ermittelt, davon 279 in Baden-Württemberg. Der Großteil von ihnen ist in der Industrie angesiedelt, vor allem im Maschinenbau, in der Elektronik, der Medizintechnik, Metallwarenherstellung, Chemie und Kunststoffverarbeitung. Einen kleineren Anteil machen unternehmensorientierte Dienstleister aus, etwa in der Forschung, Entwicklung und bei Informationsdienstleistungen. Sie werden gern hinter den führenden Großunternehmen vergessen, sind aber das eigentliche Rückgrat der erfolgreichen Verteidigung des Industriestandorts Deutschland. Sie spielen für die industrielle Wertschöpfung und damit für die Schaffung hoch- und gut bezahlter Jobs eine wichtige Rolle. Viele dieser hidden Champions sind eher in kleinstädtisch-ländlichen Regionen verankert, die meisten von ihnen verfügen zugleich aber auch über Standorte in vielen Regionen der Welt. Ihr Erfolg beruht ganz wesentlich darauf, dass sie von der internationalen Verflechtung der Weltwirtschaft seit den 1990er Jahren in ihrer Entwicklungsdynamik profitiert haben.

Schnelle und flexible Antworten

Gerade im Licht der deutschen Erfahrungen seit 1990 ist es wichtig beim Stichwort Deindustrialisierung über Strukturveränderungen und -anpassungen zu sprechen, die einen Veränderungsschub auslösen: erneut geht es um die Weiterentwicklung der Digitalisierung, erneut sind es Energiekosten und Umstellungen im Angebotsprofil der Unternehmen und Branchen, welche schnelle Antworten erfordern. Vergleichende Untersuchungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte dieser Umbruchphasen zeigen, dass es darauf ankommt, Potenziale zu nutzen – Potenziale, welche in der überdurchschnittlich hohe Qualifikation der Industriebeschäftigten und in den Standortvorteilen des europäischen Marktes liegen.