Deindustrialisierung: Vom Sterben alter Industrien

Die Transformation unserer Wirtschaft löst Angst aus. Von Deindustrialisierung ist die Rede. Deren Untergangspotenzial ist aber nicht naturgegeben – das zeigt die Geschichte.
Das Gespenst der Deindustrialisierung geht wieder um, nachdem es für gut zwei Jahrzehnte aus der politischen Diskussion in Deutschland verschwunden war. Industriebetriebe melden Kurzarbeit an, planen Entlassungen. Unternehmen drohen Produktionsstandorte ins Ausland zu verlegen – wegen zu hoher Energiekosten und Löhne. Die Zukunft der Automobilbranche scheint auf dem Spiel zu stehen, die amerikanischen Zollschranken von 15 Prozent drohen den Absatz deutscher Industrieexporte einzuschränken.