Dehoga-Landesverband: Hotelier aus Ostfildern neuer Chef von Gastgewerbe-Verband

Preisdruck, Schließungen, weniger Umsatz: Das Gastgewerbe im Land steht unter Druck. Nun bekommt der Dehoga-Landesverband einen neuen Chef.
Der Hotelier Hans-Ulrich Kauderer aus Ostfildern ist neuer Landesvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands in Baden-Württemberg. Die Delegiertenversammlung in Ludwigsburg wählte den 59-Jährige einstimmig, wie der Verband mitteilte. Kauderer tritt die Nachfolge von Fritz Engelhardt (67) an, der nach zwölf Amtsjahren nicht mehr kandierte. Er wurde zum Ehrenvorsitzenden gewählt.