Dehoga-Empfang in Stuttgart: „Auf der Titanic waren alle gesund“ – Gastronomie hofft auf mehr Glück

Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Na fast. Beim Neujahrsempfang des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Stuttgart in der Alten Reithalle des Hotels Maritim wird schnell klar: Wichtig sind auch Glück, Zuversicht – und verlässliche politische Rahmenbedingungen. Dehoga-Geschäftsführer Jochen Alber bringt es als Moderator, der den Talk kurz und knackig führt, gleich zu Beginn schmunzelnd auf den Punkt: „Auf der Titanic waren auch alle gesund – nur das Glück hat gefehlt.“ Davon, so der Tenor des Abends, dürfe der Branche künftig gern mehr vergönnt sein.

Etwa 500 Gäste aus Gastronomie, Hotellerie, Politik und Wirtschaft sind der Einladung gefolgt. Nach harten Jahren mit Pandemie, Kostenexplosion und Personalmangel ist der Empfang diesmal auffallend fröhlich. Es wird viel gelacht, intensiv genetzwerkt – und vor allem optimistisch nach vorn geblickt. „Man spürt richtig die Lust auf bessere Zeiten“, sagt ein Besucher.

Ganz sorgenfrei ist die Branche allerdings noch lange nicht. Zwar habe die Absenkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent bei Speisen etwas Entlastung gebracht, betont Alber, doch steigende Kosten bei Energie, Waren und Personal zehrten diese Effekte vielerorts wieder auf. Wichtig sei, dass von der Steuersenkung alle profitieren: Lieferanten, Beschäftigte, Betriebe und Gäste gleichermaßen. Etliche Gastronomen in Stuttgart hätten tatsächlich Preise auf der Speisekarte gesenkt, ist zu hören.

Neuer Tarifvertrag bringt Lohnerhöhungen für Gastronomie

Dass dies möglich ist, zeigt ein weiteres zentrales Thema des Abends. Hans-Ulrich Kauderer, Vorsitzender des Dehoga Baden-Württemberg, berichtet von der Einigung mit der Gewerkschaft auf einen neuen Tarifvertrag. In drei Stufen steigen die Löhne und Gehälter der Beschäftigten: im April 2026 um 3,5 Prozent, im Januar 2027 nochmals um 3,5 Prozent und im September 2027 um weitere zwei Prozent. Auch die Auszubildenden profitieren von den Erhöhungen. Ohne die Mehrwertsteuersenkung, so Kauderer, wäre dieser Abschluss kaum möglich gewesen.

Unter den Gästen: Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (links) sowie OB Nopper mit seiner Frau. Foto: Andreas Rosar

Staatssekretär Patrick Rapp (CDU) erwähnt, dass ein Teil der steuerlichen Entlastung durch steigende Kosten „weggevespert“ worden sei. Umso wichtiger sei es, mehr Touristen nach Stuttgart zu holen. Genau hier setzt Jochen Alber mit klaren Forderungen an: Der Flughafen Stuttgart müsse international attraktiver werden. Ausländische Gäste könnten Stuttgart als Ausgangspunkt für Reisen nach Metzingen oder Neuschwanstein nutzen – und nicht immer über Frankfurt einreisen.

Forderung: Stuttgart sollte Dubai mit Automobilgeschichte begeistern

Auch die internationale Vermarktung der Stadt kommt zur Sprache. Die Werbung für Stuttgart etwa in Dubai müsse deutlich verbessert werden, fordert der Dehoga-Geschäftsführer: „Dort leben viele autoaffine Menschen – die sollte man zur Wiege des Automobilbaus mit zwei großartigen Museen locken.“

Petition gegen das Stuttgart-Sign wird weitergereicht

Das Thema Tourismus führt unter den Gästen zu lebhaften Diskussionen über das geplante Stuttgart-Sign für knapp eine halbe Million Euro. Eine fotogene Kulisse für die „Insta-Generation“ sei wichtig, darin sind sich viele einig. Doch es müsse auch günstiger gehen. Angesichts des städtischen Sparzwangs in vielen Bereichen sei dies kein gutes Signal, sind sich viele einig. Zumal das Sign für den neuen Hauptbahnhof gedacht sei – dessen Fertigstellung noch Zeit lasse. Prompt geht beim Empfang der Link zu der Petition gegen die teuren Stuttgart-Buchstaben rum.

Kulinarische Vielfalt und Abschied von Markus Hofherr beim Dehoga

Kulinarisch zeigt sich die Vielfalt der Branche von ihrer besten Seite: Viele Mitgliedsbetriebe des Dehoga steuern an diesem Abend ihre Köstlichkeiten bei. Ein genussvoller Abschluss für einen Abend, der Mut macht – und Hoffnung auf mehr Glück für die Gastronomie im neuen Jahr. Markus Hofherr, seit 2011 der Kreisvorsitzende des Dehoga Stuttgart, wird bei diesem Empfang verabschiedet. Sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin soll bis Sommer gewählt werden.