Deggingen im Kreis Göppingen: Raser flieht vor Polizei und baut schweren Unfall – Auto geht in Flammen auf

1 Der Raser stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen (Symbolfoto). Foto: imago images/vmd-images/Simon Adomat via www.imago-images.de

Ein Autofahrer missachtet eine Verkehrskontrolle und flieht. Er verursacht einen Unfall mit mehreren Schwerverletzten – und kann sich selbst gerade noch rechtzeitig retten.











Link kopiert



Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Raser mitten in Deggingen (Kreis Göppingen) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Unfall verursacht. Drei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Der Temposünder konnte gerade noch rechtzeitig aus dem Wrack seines Wagens gerettet werden, bevor es in Flammen aufging, wie die Polizei mitteilte.