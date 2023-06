1 Wenn ein Kind nicht im Kindergarten war, fehle oft alles für die Einschulung, sagt eine Schulleiterin. Foto: picture alliance / dpa/Peter Steffen

Im Stuttgarter Stadtteil Freiberg-Mönchfeld ist die Versorgung mit Kita-Plätzen sehr schlecht. Gerade mal für jedes zweite Kind im Kindergartenalter steht statistisch ein Platz zur Verfügung. Merken die Schulen, dass Kinder schlechter vorbereitet kommen?









Was einem Kind fehlt, wenn es keine Kita besucht hat, kann Schulleiterin Miriam Brune an ihren Erstklässlern ablesen. Rund 140 Kinder besuchen die erste Jahrgangsstufe der Herbert-Hoover-Schule, die Standorte in Freiberg und Mönchfeld hat. Etwa eine Handvoll Kinder war vorher nicht in der Kita. „Da fehlt dann fast alles“, sagt Miriam Brune und zählt auf: Sie sprechen nicht gut, können Zahlen den Würfelbildern nicht zuordnen, haben kein Mengenverständnis. Sie können den Stift nicht gut halten oder mit der Schere schneiden.