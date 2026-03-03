Seit rund einem Monat beschäftigt der Fall Nancy Guthrie die Behörden. Die Mutter der Moderatorin Savannah Guthrie soll entführt worden sein. Der zuständige Sheriff erklärte jetzt, dass die Ermittler einer Aufklärung "definitiv näher" gekommen seien.

Vor rund einem Monat verschwand die Mutter der US-Moderatorin Savannah Guthrie (54). Am 1. Februar meldete ihre Familie Nancy Guthrie als vermisst. Noch haben die Ermittler den oder die mutmaßlichen Entführer nicht gefunden. Der zuständige Sheriff, Chris Nanos, gab jetzt aber ein hoffnungsvolles Update. In einem in der "Today"-Show ausgestrahlten Interview antwortete er auf die Frage, ob sie "der Identifizierung eines oder mehrerer Verdächtiger näher gekommen" seien: "Ich denke, dass die Ermittler definitiv näher dran sind." Weiter erklärte er zur Frage der NBC-Korrespondentin Liz Kreutz: "Wir haben viele Informationen, viele Spuren, aber jetzt ist es an der Zeit, einfach an die Arbeit zu gehen."

Das prüfen die Ermittler derzeit Bei der Suche setzen die Ermittler auch auf Aufnahmen von Türklingelkameras aus der Nachbarschaft. Ein von "Fox News" veröffentlichtes Video zeigt ein Auto, das rund um den mutmaßlichen Zeitpunkt der Entführung etwa vier Kilometer von Guthries Haus entfernt von einer Kamera erfasst wurde. "Wir wissen davon und untersuchen es, genau wie jedes andere Beweisstück", sagte Nanos dazu. Das Fahrzeug habe bislang jedoch nicht identifiziert werden können. Auch "Hunderttausende anderer Fahrzeuge, die zu dieser Tageszeit unterwegs waren", werden überprüft.

Bereits vor rund drei Wochen hatte das FBI Details zu einer Person veröffentlicht, die ebenfalls von einer Türklingelkamera aufgezeichnet worden war. Eine forensische Analyse des Materials ergab, dass es sich um einen etwa 1,75 bis 1,78 Meter großen Mann mit durchschnittlicher Statur handeln soll. Auch der Rucksack des Mannes konnte näher beschrieben werden. Zunächst gingen die Ermittler davon aus, dass das Modell exklusiv bei der Supermarktkette Walmart erhältlich sei. Jetzt erklärte Nanos, dass derzeit geprüft werde, ob der Rucksack über eine Plattform wie eBay weiterverkauft worden sein könnte.

Sheriff ist zuversichtlich, dass Fall gelöst wird

Trotz der vielen neuen Informationen gibt die Behörden nicht alles preis. Bestimmte Details mit der Öffentlichkeit zu Teilen, wäre aus Nanos' Sicht "sehr fahrlässig und unverantwortlich". Er betonte: "Wir haben Informationen zu diesem Fall, von denen wir hoffen, dass sie uns zur Aufklärung führen werden, aber das braucht Zeit." Gleichzeitig betonte er, dass er die mutmaßliche Entführung "auf jeden Fall" aufklären werde.