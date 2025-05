9 Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Foto: SDMG

Bei Schweißarbeiten in der Oberen Vorstadt in Sindelfingen ist es am Dienstagnachmittag zu einer heftigen Explosion gekommen. Eine Person wurde leicht verletzt.











Link kopiert



Am Dienstagnachmittag kam es in der Oberen Vorstadt in Sindelfingen zu einer heftigen Explosion. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 14.30 Uhr bei Schweißarbeiten an einem Schuppenanbau eines Wohnhauses. Ursache war offenbar eine defekte Gasflasche. Es kam nach Polizeiangaben zu einer Verpuffung.