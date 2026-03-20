Seit Wochen stehen an vielen Bahnhöfen Dutzende Rolltreppen still. Grund ist ein komplizierter Getriebedefekt. Bei den Reparaturen vermeldet die Bahn nun weitere Fortschritte.
Berlin - Die Deutsche Bahn vermeldet Fortschritte bei der Reparatur Dutzender defekter Rolltreppen am Berliner Hauptbahnhof und andernorts - nennt allerdings keine konkreten Zahlen. Inzwischen funktionierten auf allen Ebenen des Hauptbahnhofs wieder einzelne Rolltreppen, so dass Reisende stufenlos von der obersten bis in die unterste Etage fahren könnten, teilte der bundeseigene Konzern mit.