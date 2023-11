Defekte Ampel sorgt für Staus in Stuttgart: Sperrung an der König-Karls-Brücke dauert bis Freitag an

Sperrung an der König-Karls-Brücke dauert bis Freitag an

6 Die Autos konnten von der Mercedesstraße nicht in Richtung Innenstadt abbiegen, sondern nur nach rechts zum Wilhelmsplatz. Foto: Sebastian / Steegmüller

Der Ausfall einer Ampelanlage sorgt für teilweise chaotische Verhältnisse. Die Stadt weiß sich nicht anders zu helfen, als die Zufahrt der Mercedesstraße in die König-Karls-Brücke zu sperren.











Ungewollte Umwege verärgerten viele Autofahrer am Donnerstag in der Mercedesstraße in Bad Cannstatt. Denn die Abbiegespuren zum Schwanenplatztunnel auf die B14 in Richtung Innenstadt war komplett gesperrt, die Ampeln abgedeckt. Die Fahrzeuge konnten lediglich rechts nach Bad Cannstatt fahren. Und auch aus Fellbach kommend war die Einfahrt in die Mercedesstraße nicht möglich. Die Folge waren teilweise lange Staus in der Mercedesstraße – und auch am Wilhelmsplatz kam es zu massiven Behinderungen.