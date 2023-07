1 Zug fällt aus: gleich zwei technische Störungen bremsen den S-Bahnverkehr aus. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Wegen Defekten in den Stellwerken in Marbach und Zuffenhausen fallen am Freitag S-Bahnen aus oder fahren nicht den kompletten Linienweg. Zur Dauer wagt die Bahn keine Prognose.









Seit den frühen Morgenstunden des Freitags ist der S-Bahnverkehr nördlich von Stuttgart massiv eingeschränkt. Wegen Problemen in den Stellwerken in Marbach (Landkreis Ludwigsburg) und Zuffenhausen fallen Fahrten der S-Bahnlinien S 4 und S 5 aus. Züge der Linien S 6 und S 60 sind nur zwischen Zuffenhausen und ihren jeweiligen Endpunkten in der Region unterwegs. Erst gegen Mittag zeichnete sich eine Entspannung der Lage ab.