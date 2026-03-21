Deepfakes: Gesetz gegen digitale Gewalt auf der Zielgeraden

Das von der Bundesjustizministerin geplante Gesetz gegen digitale Gewalt nimmt nach deren Angaben Gestalt an. Es soll unter anderem bei der Bekämpfung sogenannter Deepfakes helfen.
Berlin - SPD-Rechts- und Innenpolitikerinnen begrüßen die Ankündigung von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD), zügig ein Gesetz zum besseren Schutz vor digitaler Gewalt vorzulegen. "Wir hängen da auf jeden Fall hinterher", sagte die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Carmen Wegge im WDR mit Blick auf die rechtliche Situation in Deutschland. Sie sei froh, dass man da jetzt auf der Zielgeraden sei.