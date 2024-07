Deep Purple in Winterbach: Dritte Zähne, Sonnenbrillen und Gitarrensoli:Tiefes Purpurrot für die Ewigkeit

Deep Purple in Winterbach

7 Deep Purple: Das Power-Quintett lässt es krachen – mit Sänger Ian Gillan als Anheizer (im hellen Sakko in der Mitte sowie auf der Videoleinwand im Hintergrund) Foto: Gottfried Stoppel

Von „Highway Star" bis „Smoke on the Water" und „Hush": Die Veteranen von Deep Purple und ihr sagenhafter Abend in Saunaatmosphäre beim Winterbacher Zeltspektakel.











Die moderne Welt, bestimmt vom Jugendwahn? Welch ein Unsinn. Über dem großen Teich strebt ein Endsiebziger, nachdem er den 81-jährigen Amtsinhaber indirekt ausgebootet hat, die nächste Präsidentschaft an und womöglich mit bald Mitte 80 die Wiederholung der Wiederholung. Doch auch in einem weitaus spaßbetonteren Genre gibt es keine Altersmüdigkeit, nämlich in den weltweit anerkannten Rockgefilden: Erst vor wenigen Tagen lockten die Australier von AC/DC rund 90 000 Fans auf den Cannstatter Wasen.