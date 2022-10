Deep Purple in der Schleyerhalle in Stuttgart

Die Rockband Deep Purple präsentiert sich bei ihrem Konzert in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle am Freitagabend in Stuttgart bissig. Jefferson Starship spielen einige Klassiker im Vorprogramm.















Ein doppeltes Wiedersehen gibt es, am Freitagabend in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle: Jefferson Starship treten auf als Vorband von Deep Purple. Die kalifornischen Psychedeliker besinnen sich auf ihre Tugenden – auch „White Rabbit“, 55 Jahre alt, gehört zum Programm, Cathy Richardson und Gründungsmitglied David Freiberg überzeugen als Sänger. Dann kommen, mit orchestralem Intro, die britischen Hardrocker der klassischen Schule.

Der Gitarrist ist heimliche Star

Steve Morse, langjähriger Nachfolger von Ritche Blackmore, hat seinen Abschied genommen, Simon McBride heißt der neue Gitarrist. Er bekommt der Band gut, er ist der heimliche Star des Abends, spielt schnelle Läufe, harte Riffs, bald schon ein Solo. Und ganz nebenbei senkt er den Altersdurchschnitt bei Deep Purple beträchtlich. Mit Ian Gillan, Don Airey, Roger Glover und Ian Paice sind hier Musiker am Werk, die ihren 70. Geburtstag lange schon hinter sich haben.

Wie viel Biss und Spielfreude sie sich bewahrt haben, das begeistert in Stuttgart 7100 Fans. Mit „Highway Star“ beginnt die Show, natürlich; von „Woosh!“, dem Album des Jahres 20200, gibt es zwei Songs. „When a blind Man calls“ wird bejubelt, von Stück zu Stück geht es kräftiger zur Sache – und bald schon kommt die Fangemeinde an, im Weltraum, bei Rauch und Wasser, in der schwarzen Nacht.