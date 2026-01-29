Noch vor der ersten Klappe steht das A24-Projekt "Deep Cuts" im Kreuzfeuer. "Marty Supreme"-Star Odessa A'zion sollte eine Figur mit mexikanischen Wurzeln spielen - ohne selbst diesen Hintergrund zu haben. Nach massiver Kritik in den sozialen Medien trat sie zurück.

Die Produktion des neuen A24-Dramas "Deep Cuts" sorgte bereits vor Drehbeginn für Schlagzeilen. Schauspielerin Odessa A'zion (25), aktuell neben Timothée Chalamet im Oscar-nominierten "Marty Supreme" zu sehen, hat das Projekt verlassen. Grund dafür ist der massive Widerspruch gegen ihre Besetzung als Zoe Gutierrez.

User warfen der Produktion unter anderem "Whitewashing" vor: In Holly Brickleys Romanvorlage wird der Charakter Zoe Gutierrez als eine junge Frau mit mexikanischen und jüdischen Wurzeln beschrieben. Während A'zion selbst mütterlicherseits jüdischer Herkunft ist, fehlte den Fans der mexikanische Hintergrund. In den sozialen Medien wurde argumentiert, dass die Rolle zwingend mit einer lateinamerikanischen Schauspielerin besetzt werden müsse, um der Identität der Figur gerecht zu werden.

Die Schauspielerin, bürgerlich Odessa Zion Segall Adlon, stammt väterlicherseits von der deutschen Adlon-Familie ab. Sie ist die Enkelin von Percy Adlon und somit eine direkte Nachfahrin von Lorenz Adlon, dem Gründer des legendären Hotel Adlon in Berlin. Zeitweise wuchs sie in Deutschland auf.

Odessa A'zion gibt Fehler zu

Odessa A'ziIn einem offenen Statement auf Instagram gab die Schauspielerin zu, dass sie den Fehler bei sich selbst sieht. Aufgrund ihres vollen Terminkalenders habe sie das Buch vor der Zusage nicht gelesen und eigentlich für die Hauptrolle der Percy vorgesprochen. Stattdessen bot die Produktion ihr die Nebenrolle der Zoe an, die sie sofort annahm.

"Ich hätte mehr auf alle Aspekte von Zoe achten müssen", gab A'zion nun zu. "Ich würde niemals jemandem eine Rolle wegnehmen, die für ihn bestimmt ist. Es gibt eine Fülle von Menschen, die fähiger sind, diese Rolle zu spielen, als ich."

Odessa A'zions Karriere hat gerade einen Höhepunkt erreicht: Neben ihrem Erfolg in "Marty Supreme" und der HBO-Serie "I Love LA" ist sie in diesem Jahr bei den Actor Awards als Nebendarstellerin nominiert.

Wie geht es mit "Deep Cuts" weiter?

Der Film unter der Regie von Sean Durkin soll bereits im nächsten Monat mit den Dreharbeiten beginnen. Die Geschichte folgt den College-Freunden Perdy (Cailee Spaeny) und Joe (Drew Starkey) durch die Musikszene der frühen 2000er Jahre.

Die Produktionsfirma A24 hat sich bisher nicht offiziell zu der Umbesetzung geäußert. Die Frage, we nun die Rolle der Zoe spielen wird, bleibt also noch offen. A'zion selbst erklärte, sie sei "gespannt darauf, wer es am Ende wird".