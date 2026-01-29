Noch vor der ersten Klappe steht das A24-Projekt "Deep Cuts" im Kreuzfeuer. "Marty Supreme"-Star Odessa A'zion sollte eine Figur mit mexikanischen Wurzeln spielen - ohne selbst diesen Hintergrund zu haben. Nach massiver Kritik in den sozialen Medien trat sie zurück.
Die Produktion des neuen A24-Dramas "Deep Cuts" sorgte bereits vor Drehbeginn für Schlagzeilen. Schauspielerin Odessa A'zion (25), aktuell neben Timothée Chalamet im Oscar-nominierten "Marty Supreme" zu sehen, hat das Projekt verlassen. Grund dafür ist der massive Widerspruch gegen ihre Besetzung als Zoe Gutierrez.