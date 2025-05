Deconsumption: Was es mit dem TikTok-Trend auf sich hat

1 Anti-Haul statt Haul: Auf Social Media formiert sich ein neuer Trend gegen Konsum. Foto: demaerre/iStock via Getty Images, Screenshots YouTube

Weniger ist das neue Mehr: Deconsumption sagt dem Kaufrausch den Kampf an. Creatorinnen und Creators zeigen jetzt, auf welche Trends sie nicht hereinfallen, statt stolz ihre Shopping-Ausbeute zu teilen.











Link kopiert



Von "Treat yourself" zu "You don't need this": In den sozialen Medien formiert sich eine neue Bewegung gegen den endlosen Konsumrausch. Ihr Name: Deconsumption. Statt sich mit den neuesten Hauls zu brüsten, zeigen Creatorinnen und Creators jetzt, worauf sie bewusst verzichten. Und warum das ziemlich befreiend ist.