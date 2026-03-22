Für die Verleihung der Spa Awards in Baden-Baden haben sich die Promis ordentlich in Schale geworfen. Auch Moderatorin Annika Lau erschien im altehrwürdigen Kurhaus in einem eleganten Kleid, auf das sie schon länger ein Auge geworfen hatte.

Annika Lau (47) und Marco Schreyl (52) haben am Samstagabend die Verleihung der Spa Awards in Baden-Baden moderiert, an der viele Prominente teilnahmen. Die 47-Jährige setzte dabei auf ein Kleid mit einer besonderen Geschichte - und in der Trendfarbe des Abends.

Viele Damen setzten auf Rot Denn wie die frühere "Gala TV"-Moderatorin in ihrer Instagram-Story verriet, hatte sie das Kleid bereits seit ihrer Moderatorin des Semper Opernballs Anfang Februar im Auge. Damals trug sie bereits eine Robe der Dresdner Designerin Dorothea Michalk und entdeckte bei der Anprobe eine weitere: "Sie hatte noch ein Kleid rumhängen in Rot - da sagte sie, dass kannst du heute nicht tragen, denn es ist ein Debütantinnenkleid, aber du kannst es dir gerne ein anderes Mal ausleihen." Gesagt getan: Bei den Spa Awards kam es nun zum Einsatz.

Auch etliche prominente Gäste setzten auf die Signalfarbe: zum Beispiel Moderatorin Frauke Ludowig und Model Lilly Becker. Moderatorin Janin Ullmann erschien in einem etwas dunkleren Rotton. Zahlreiche weitere Stars aus der deutschen Unterhaltungsszene besuchten die Gala - unter anderem San Diego Pooth, Stephanie Stumph, Franziska Knuppe, Nadja Auermann, Viktoria Swarovski, Mirja du Mont, Frank Elstner und Guido Maria Kretschmer, der sich zudem über einen Award freuen durfte.

Prominente Kursleiter

Rund um die Verleihung gab es ein Rahmenprogramm, an dem ebenfalls einige bekannte Gesichter mitwirkten. Profitänzerin Christina Hänni und "Let's Dance"-Sieger San Diego Pooth gaben zum Beispiel einen Cha-Cha-Cha-Tanzkurs, Regina Halmich ein Boxtraining und Thomas Rupprath ein Schwimmtraining.