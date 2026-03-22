Für die Verleihung der Spa Awards in Baden-Baden haben sich die Promis ordentlich in Schale geworfen. Auch Moderatorin Annika Lau erschien im altehrwürdigen Kurhaus in einem eleganten Kleid, auf das sie schon länger ein Auge geworfen hatte.
Annika Lau (47) und Marco Schreyl (52) haben am Samstagabend die Verleihung der Spa Awards in Baden-Baden moderiert, an der viele Prominente teilnahmen. Die 47-Jährige setzte dabei auf ein Kleid mit einer besonderen Geschichte - und in der Trendfarbe des Abends.