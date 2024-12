Debütantin im Valentino-Kleid: Gwyneth Paltrow: Besonderer Auftritt ihrer Tochter Apple in Paris

1 Gwyneth Paltrow und ihre Tochter Apple Martin sehen sich nicht nur sehr ähnlich, sie sollen auch ein Herz und eine Seele sein. Foto: Action Press/BFA

Auf ein besonderes Wochenende in der französischen Hauptstadt blickt Gwyneth Paltrow zurück: Ihre Tochter Apple Martin nahm dort am renommierten "Bal des Débutantes" teil, in dem junge Frauen in die Gesellschaft eingeführt werden. Dafür trug die 20-Jährige eine Traumrobe von Valentino.











Schauspielerin Gwyneth Paltrow (52) und Coldplay-Sänger Chris Martin (47) sind zwar schon seit 2016 geschieden, aber für ihre zwei gemeinsamen Kinder pflegen sie ein gutes Verhältnis. Das stellten sie auch am Wochenende wieder in Paris unter Beweis: Gemeinsam verfolgten sie, wie ihre Tochter Apple Martin (20) als Debütantin an einem Ball teilnahm.