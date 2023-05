8 Laufduell mit Haken und Ösen: Der VfB-Spieler Silas Wamangituka (links) versucht an dem Freiburger Vincenzo Grifo vorbeizukommen. Foto: dpa/Tom Weller

Beim VfB Stuttgart feiern beim Bundesliga-Start gleich eine ganze Reihe von Spielern ihre Premieren im Fußball-Oberhaus – ein kritischer Blick auf den Debütantenball in Weiß-Rot.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Sieben Debütanten hat es beim VfB Stuttgart zum Bundesliga-Start gegeben. Vier von ihnen standen beim 2:3 gegen den SC Freiburg in der Anfangself. Drei setzten nach ihren Einwechslungen Impulse – was die Verantwortlichen des Aufsteigers nicht nur für die Begegnung in Mainz am Samstag hoffen lässt. „Wir wissen, wer wir sind, und wir wissen, dass die Zeit des Entwickelns dazugehört“, sagt der Sportdirektor Sven Mislintat über den weiß-roten Debütantenball, der von einem Japaner angeführt wurde.