Hat mit dem VfB noch viel vor: Silas Wamangituka

Wamangituka? Silas? Oder andersherum? Die VfB-Fans fremdeln noch mit dem Namen des teuersten Neuzugang dieses Sommers. Das soll sich bald ändern.

Stuttgart - Der Reporterkollege hatte ein paar Schwierigkeiten. Ein verschluckter Vokal, schon wird es schwer, WA-MAN-GI-TU-KA unfallfrei auszusprechen. Auch noch mit französischer Betonung!

„Einigen wir uns doch auf Silas“, sprang ihm VfB-Sportdirektor Sven Mislintat zur Seite. Womit das geklärt wäre. Die neue Sturmhoffnung des Zweitligisten hört also auf den Namen Silas. Mit seinem Vornamen tauchte der Kongolose am Freitag beim 0:0 in Aue auf dem Spielberichtsbogen des VfB Stuttgart auf, so steht es – unter Zustimmung der Deutschen Fußball Liga – auch auf seinem Trikot: W. Silas. Wie bei seinem Ex-Club FC Paris. Ein bisschen künstlerische Freiheit darf erlaubt sein.

Ein unbekümmertes Debüt

Silas Wamangituka Fundu, so der offizielle Name des 19-Jährigen, lebte diese Freiheit auch auf dem Platz aus. Inmitten des wilden Gekämpfes und Gerennes auf dem Rasen des Erzgebirgsstadions stach die 1,89 Meter große Erscheinung fußballerisch heraus. Elegant und wuchtig zugleich drängte der Stürmer immer wieder in Richtung gegnerisches Tor. Viel hätte nicht gefehlt, und mit einem Schuss aufs kurze Eck wenige Minuten vor dem Abpfiff hätte Silas dem VfB sogar noch den Siegtreffer beschert. Doch auch so stand ein ordentliches Debüt zu Buche: Viel Einsatz und Laufbereitschaft, eine optimale Passquote, 60 Prozent gewonnene Zweikämpfe – das konnte sich sehen lassen. „Er ist sehr unbekümmert aufgetreten“, lobte Trainer Tim Walter, „er geht mal ins Eins-gegen-eins, baut mal einen Trick ein. Das tut uns gut.“

Tatsächlich brach der mit acht Millionen Euro teuerste Sommertransfer die Statik im Stuttgarter Offensivspiel nach der Pause etwas auf. Dort, wo sich Nicolas Gonzalez und Daniel Didavi (jeweils über die volle Spielzeit) sowie eine Halbzeit lang Mateo Klimowicz zwar redlich mühten, echte Torgefahr aber nur selten aufbrachten. „Das sind Prozesse“, entgegnete Walter dem Vorwurf der fehlenden Durchschlagskraft im VfB-Angriff, „unsere Stürmer müssen einfach dranbleiben. Dann klappt es auch wieder mit dem Toreschießen.“ Oder wie Didavi sagte: „Wir müssen den Ball schneller laufen lassen als den Gegner.“ Um Räume zu öffnen, die den Stürmern ihrem Ziel schließlich näher bringen. Sechs Treffer aus vier Spielen sind nur eine mäßige Ausbeute.

Mislintat wirbt um Geduld

Inwieweit Silas Wamangituka die Bilanz in absehbarer Zeit aufbessern kann, zeigt sich vielleicht schon am kommenden Montag. Dann ist der VfL Bochum zu Gast in der Mercedes-Benz-Arena (20.30 Uhr). Ein Debüt in der Startelf erscheint unwahrscheinlich, für die Rolle als erster Joker scheint der Neuzugang des französischen Zweitligisten aber gesetzt. „Wir müssen ihn erst konditionell aufbauen. Mehr als 45 Minuten sind im Moment noch nicht drin“, sagt Sportdirektor Mislintat. Der nach dem Spiel in Aue darum bemüht war, die hohen Erwartungen auf ein Normalmaß herunterzufahren.

„Bei all den Summen, die kolportiert werden, dürfen wir nicht vergessen, dass Silas erst 19 ist. Er kommt aus einem anderen Land, er muss hier erst noch hereinwachsen und seine Mannschaft richtig kennenlernen. Seine Qualitäten hat man aber gesehen.“

Verständigung mit Händen und Füßen

Tatsächlich hat der Straßenfußballer aus Kinshasa, den auch der FC Schalke 04 gerne verpflichtet hätte, keine Vorbereitung mit dem VfB absolviert. Vor zwei Wochen erst hat er in Stuttgart einen Fünfjahresvertrag unterschrieben; verbunden mit der Hoffnung, sich bei einem ambitionierten Zweitligisten bestmöglich weiterentwickeln zu können. Noch klappt die Verständigung nur „mit Händen und Füßen“ (Walter), die Feinabstimmung soll in den kommenden Monaten erfolgen. Vielleicht prägt sich Silas Wamangituka dann auch bald bei Fans und Medien ein – mit seinem vollen Namen.

