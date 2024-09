Debüt-Single Silverlines: Darum startet Måneskin-Sänger Damiano David jetzt eine Solo-Karriere

1 "Silverlines" ist die neue Single von Damiano David. Foto: MCS Berlin/Petros-Poulopoulos

Mit Måneskin wurde er weltberühmt, jetzt startet Sänger Damiano David seine Solo-Karriere. Was ihn dazu motiviert hat und warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist, verrät er im Interview.











Mit Måneskin gelangte er zu Weltruhm. Jetzt will Damiano David (25) als Solo-Künstler durchstarten. Am 27. September veröffentlicht er seine erste Solo-Single "Silverlines", die Fans eine andere Seite des "I Wanna Be Your Slave"-Sängers zeigt. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt er, was ihn zu seiner Solokarriere motiviert hat und wie seine Bandkollegen von Måneskin auf diese Nachricht reagiert haben.